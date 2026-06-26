Incident tehnic la depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei. A fost descoperită o tasare de 50 de metri, iar autoritățile monitorizează situația

Un incident tehnic a fost semnalat la depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, aparținând Sucursalei Electrocentrale Paroșeni, după apariția unei avarii la sistemul de recirculare a apei. În urma verificărilor efectuate în teren, specialiștii au identificat o tasare de mari dimensiuni în cuveta iazului de decantare și au observat creșterea turbidității apei în râul Jiul de Vest. Autoritățile au dispus măsuri urgente pentru limitarea efectelor incidentului.
Avarie la sistemul de recirculare și verificări de urgență în teren
Potrivit Administrației Bazinale de Apă Jiu, incidentul a fost semnalat în 25 iunie 2026, după ce reprezentanții S.E. Paroșeni au notificat autoritățile competente cu privire la o defecțiune apărută pe circuitul de apă recirculată al depozitului de zgură și cenușă Valea Căprișoarei.
Ca măsură imediată, instalația a fost trecută pe un circuit alternativ de funcționare, iar echipele specializate s-au deplasat în zonă pentru evaluarea situației și monitorizarea cursurilor de apă din apropiere.
În prima etapă, verificările au arătat că apa evacuată nu prezenta modificări semnificative ale turbidității.
Tasare de aproximativ 50 de metri în iazul de decantare
Pe parcursul monitorizării, în jurul orei 19:30, specialiștii au constatat o creștere a turbidității în Jiul de Vest, fapt care a determinat efectuarea unor noi verificări la depozitul de zgură și cenușă.
În urma inspecției a fost descoperită o tasare în cuveta iazului de decantare, cu un diametru estimat la aproximativ 50 de metri și o adâncime de circa 12 metri. Zona afectată este situată la aproximativ cinci metri de baza digului.
Autoritățile au dispus măsuri pentru limitarea riscurilor
După identificarea problemei, Administrația Bazinală de Apă Jiu a notificat conducerea S.E. Paroșeni, solicitând oprirea transportului de hidroamestec de zgură și cenușă și suspendarea procesului tehnologic de recirculare a apei.
În același timp, au fost dispuse monitorizarea permanentă a cursurilor de apă Căprișoara și Jiul de Vest, precum și prelevarea de probe pentru evaluarea calității apei.
Operatorii de apă din aval au fost avertizați
Autoritățile au informat și operatorii de apă aflați în aval de depozitul Valea Căprișoarei cu privire la situația apărută, pentru a putea adopta măsurile necesare în cazul unor eventuale modificări ale calității apei.
Specialiștii de la Apele Române Jiu continuă supravegherea permanentă a zonei afectate și a sectorului râului Jiu.