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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Eduard Nica dezvăluie cât timp i-a luat să cucerească cele șase vârfuri
Dr. Eduard Nica vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre provocările ascensiunilor montane și răspunde la întrebarea „În cât timp ați făcut cele șase vârfuri?”. Medicul povestește și experiența de pe Kilimanjaro, unde, în toamna lui 2023, a avut parte de una dintre cele mai dificile ascensiuni, demontând mitul că acest vârf ar fi ușor de cucerit.
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