Turcia, lovită de vreme extremă. Grindina a acoperit străzile, iar în unele orașe a fost strânsă cu excavatorul- VIDEO

Sursă: realitatea.net

Fenomene meteorologice violente au afectat sudul și estul Turciei, unde furtunile puternice au adus ploi torențiale, grindină de mari dimensiuni și riscuri ridicate de inundații. În mai multe regiuni, autoritățile au emis avertizări meteo și au mobilizat echipe de intervenție, în condițiile în care vremea instabilă continuă să se extindă pe suprafețe tot mai mari.

Situația a fost atât de severă în unele zone, încât stratul de grindină acumulat pe străzi a fost curățat cu utilaje grele, inclusiv excavatoare, după ce circulația a devenit dificilă sau chiar imposibilă.

Alertă meteo în șapte provincii din sud-estul țării

Autoritățile turce au emis o alertă galbenă pentru șapte provincii din estul și sud-estul țării, în contextul riscului crescut de fenomene periculoase. Regiunile vizate sunt Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Șanlıurfa, Batman și Șırnak.

Advertising

Avertizarea vine pe fondul prognozelor care indică posibile inundații fulgerătoare, descărcări electrice frecvente și perturbări locale generate de condițiile meteo instabile. Oficialii le-au cerut locuitorilor să fie precauți și să urmărească evoluția vremii, având în vedere schimbările rapide din atmosferă.

Vreme instabilă pe scară largă în toată Turcia

Serviciul Meteorologic de Stat din Turcia a anunțat că o mare parte a țării va fi afectată de nori, ploi intermitente și furtuni pe parcursul zilei. Instabilitatea atmosferică se extinde dinspre zonele interioare ale Mării Egee și regiunile mediteraneene spre centrul Anatoliei, estul Mării Negre și sud-estul țării.

Precipitații sunt prognozate și în zone precum Hatay, Eskișehir, Ordu și Tokat, dar și în districtele estice ale Samsunului. Meteorologii avertizează că intensitatea ploilor poate varia semnificativ de la o zonă la alta, cu episoade locale foarte puternice.

Risc crescut de inundații și fenomene periculoase

Specialiștii atrag atenția că în sud-estul Turciei, dar și în regiuni precum Elazığ, Bitlis, Șırnak și Hakkâri, precipitațiile pot deveni foarte intense într-un interval scurt de timp. Acest lucru crește riscul de inundații bruște, acumulări rapide de apă și descărcări electrice frecvente.

În zonele montane și în regiunile cu altitudine mare din Anatolia de Est și estul Mării Negre, autoritățile au semnalat și pericolul de avalanșe sau de topire accelerată a stratului de zăpadă, acolo unde acesta este încă prezent.

Vânturi puternice și temperaturi în creștere

Pe fondul instabilității atmosferice, temperaturile au înregistrat o ușoară creștere, cu aproximativ 2 până la 4 grade Celsius în regiunile nordice și interioare.

Vântul suflă predominant dinspre sud, însă în anumite zone ale regiunii Marmara și nordului Mării Egee direcția se modifică, iar intensitatea crește. În Marmara, rafalele pot ajunge la viteze de 40–60 km/h, ceea ce poate provoca perturbări locale suplimentare.

Autoritățile insistă ca populația să rămână vigilentă, mai ales în condițiile în care furtunile pot aduce simultan ploi abundente, vânt puternic și descărcări electrice.

Gaziantep și Elazığ, acoperite de un strat gros de grindină

Cele mai spectaculoase imagini au venit din orașele Gaziantep și Elazığ, unde o furtună de grindină a acoperit complet străzile și trotuarele cu un strat alb consistent.

Potrivit presei locale, fenomenul s-a produs brusc, iar mai mulți locuitori au încercat să își protejeze autoturismele mutându-le în parcări sau benzinării. În paralel, ploile torențiale au dus la acumulări semnificative de apă pe mai multe artere rutiere.

În unele imagini surprinse din Gaziantep, stratul de grindină era atât de gros încât curățarea străzilor a necesitat intervenția utilajelor grele.

Relatările din teren au descris bucăți de grindină de dimensiunea unei nuci, iar mulți locuitori au fost luați prin surprindere de intensitatea fenomenului.