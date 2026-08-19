Zelenski a demis-o pe adjuncta șefului său de cabinet. Anchetatorii cercetează un caz de 2,8 milioane de euro

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 aug. 2026, 18:15

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a demis-o pe Irîna Mudra, adjuncta șefului său de cabinet, într-un moment în care autoritățile anticorupție desfășoară o operațiune de amploare care vizează mai mulți oficiali și parlamentari.

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