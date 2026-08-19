Admiterea la liceu din 2027, cu examen separat. Ministrul Educației: „Prevederea există în lege din 2023”

Publicat 19 aug. 2026, 10:17 Sursă Realitatea.Net

Elevii care vor intra la liceu în 2027 ar putea susține, pe lângă Evaluarea Națională, și un examen organizat direct de liceul la care vor să fie admiși. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, precizează că această prevedere nu este o inițiativă recentă a ministerului, ci este inclusă în Legea învățământului preuniversitar adoptată de Parlament în 2023 și prevede că liceele pot organiza concurs de admitere pentru cel mult 50% dintre locurile disponibile.

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