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Actualitate· 1 min citire
Dunărea pierde tot mai mult din debit. Ce arată cele mai noi prognoze de la INHGA
Dunărea pierde tot mai mult din debit
Publicat19 aug. 2026, 09:26
SursăAgerpres
Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) se menține la 1300 m3/s în următoarele trei zile, urmând ca, până în 25 august, să ajungă la 1350 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (3900 m3/s), arată prognoza publicată de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).
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