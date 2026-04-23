Tragedie pe șosea în Constanța: un mort și trei răniți după un accident cumplit pe DN 22

O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite, miercuri, pe drumul național DN 22, în zona Gura Dobrogei, în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Cercetările polițiștilor au relevat că primul impact s-a produs între un autoturism, condus de un bărbat, de 73 de ani, care conducea dinspre Tulcea către Constanța și un alt autoturism, condus de un bărbat, de 70 de ani, care circula din sens opus.



"Ulterior impactului, primul autoturism a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat, de 23 de ani, care circula dinspre Constanța către Tulcea. În urma accidentului, a rezultat decesul, la fața locului, a unui bărbat, de 35 de ani, pasager în cel de-al treilea autoturism, precum și vătămarea corporală a primului și celui de-al treilea conducător auto și a unui pasager din cel de-al treilea autoturism, de 31 de ani", se arată în comunicatul de presă al IPJ Constanța.



Potrivit sursei citate, niciunul din șoferii implicați în eveniment nu consumase alcool.



"În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", se mai specifică în comunicatul menționat.



Traficul în zonă a fost blocat timp de aproape trei ore.