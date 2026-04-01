Suspiciuni de crimă după un incendiu în sectorul 3 al Capitalei. Medicul găsit mort ar fi fost înjunghiat - VIDEO

Răsturnare de situație șocantă în cazul incendiului din Sectorul 3 al Capitalei: medicul celebru găsit decedat ar fi fost înjunghiat, iar polițiștii cercetează urmele crimei în apartamentul distrus de flăcări. Procurorii sunt prezenți la fața locului, iar anchetatorii iau legătura cu rudele și apropiații victimei, inclusiv cu vecinii. Atenție: urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta minorii!

Bărbatul găsit fără viață în locuință, în vârstă de 72 de ani, prezenta mai multe plăgi înjunghiate. Potrivit primelor informații din anchetă, victima era medic anestezist, cu o experiență de peste 20 de ani în gărzi la Spitalul Lahovari. Ultima gardă ar fi efectuat-o sâmbătă, pe 28 martie, iar la momentul tragediei se afla în zilele libere. Potrivit colegilor, medicul nu și-a mai dorit prelungirea contractului și și-a luat rămas-bun de la echipă. Bărbatul locuia singur și avea o fiică dintr-o căsătorie anterioară.

Incendiul a izbucnit în urma unei explozii devastatoare într-un bloc de opt etaje de pe Calea Vitan din Capitală. Flăcările s-au manifestat violent la primul nivel, iar fumul dens s-a răspândit în casa scării.

Din cauza flăcărilor uriașe, forțele de intervenție au fost suplimentate rapid cu autospeciale de stingere, o autoscară, o unitate de descarcerare și patru ambulanțe.

Apartamentul medicului este cercetat de procurori și legiști, iar oamenii legii stau de vorbă cu apropiații victimei pentru a afla orice indiciu despre presupusul criminal.