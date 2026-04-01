Scene de gelozie la Mangalia: un bărbat a devastat casa rivalului după ce și-a găsit soția acolo

Un scandal violent, pornit din gelozie, a avut loc în Mangalia, unde un bărbat de 39 de ani a provocat distrugeri importante în locuința presupusului rival în dragoste.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 4:00. Potrivit anchetatorilor, bărbatul și-a dat seama că soția sa, în vârstă de 28 de ani, nu se mai afla acasă și a plecat în căutarea ei.

Acesta a ajuns la locuința unui bărbat de 41 de ani, unde a pătruns fără drept, după ce a forțat ușa de acces. Odată intrat în imobil, ar fi început să distrugă bunurile din interior, folosind un obiect contondent.

Printre pagubele produse se numără un televizor, elemente de tâmplărie și mobilier, iar nici autoturismul proprietarului, parcat în apropiere, nu a scăpat de furia agresorului.

În timpul incidentului, proprietarul casei a reușit să fugă și să se refugieze la un vecin, de unde a sunat la 112. Polițiștii ajunși la fața locului au confirmat cele sesizate și i-au identificat pe toți cei implicați.

În urma evaluării situației, oamenii legii au stabilit că există un risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu. Bărbatul agresiv este obligat să păstreze o distanță de cel puțin 100 de metri față de victimă și va purta o brățară electronică de monitorizare.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru violare de domiciliu, distrugere și amenințare, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

În mod surprinzător, după incident, bărbatul și soția sa ar fi plecat împreună de la locuința respectivă, semn că între cei doi ar fi avut loc o împăcare.