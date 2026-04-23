Risc însemnat de avalanșe în Munții Bucegi și Făgăraș

Este risc însemnat de avalanşe în Munţii Făgăraş şi Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, avertizează meteorologii.

În acele zone este depus un strat nou de zăpadă care măsoară între 15 şi 20 de centimetri, iar riscul ca aceasta să o pornească la vale este de gradul 3 din 5.

Specialiştii au explicat că sub stratul de zăpadă proaspătă se află un strat mai vechi iar în condiţii de vânt există riscul ca depozitele noi să alunece. La staţia meteo de la Vârful Omu, este înregistrat cel mai mare strat de zăpadă, de 2,2 metri.

Potrivit meteorologilor, în restul masivelor montane, riscul de avalanşă este moderat.