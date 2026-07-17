Eclipsă totală de Soare, pe 12 august: fenomenul va fi vizibil parțial și din România

O eclipsă totală de Soare va traversa, pe 12 august, mai multe regiuni din Arctica și din vestul Europei.
Spectacolul astronomic va putea fi urmărit în totalitate din Groenlanda, Islanda, nordul Rusiei, nordul Spaniei și dintr-o mică zonă a Portugaliei.
În România, eclipsa va fi vizibilă doar parțial, mai ales în vestul și nord-vestul țării, cu puțin timp înainte de apus. Locuitorii din București și din sud-estul țării nu vor putea observa fenomenul.
Umbra Lunii va traversa Arctica și Atlanticul
Eclipsa se produce atunci când Luna trece între Pământ și Soare și acoperă discul solar.
Pentru observatorii aflați pe traseul totalității, Soarele va fi acoperit complet pentru o perioadă scurtă, iar cerul se va întuneca asemenea unui amurg.
Potrivit NASA, traseul eclipsei va începe în nordul îndepărtat al Siberiei, în apropierea Polului Nord, și va continua peste Oceanul Arctic, Groenlanda, Islanda și Atlanticul de Nord, înainte de a ajunge în Spania și Portugalia.
Orașe precum Reykjavík, León și Zaragoza se vor afla în banda de totalitate. În alte mari orașe europene, printre care Londra și Paris, eclipsa va fi parțială și se va produce aproape de apus.
Ce se va vedea din România
La nivelul României, faza parțială se va desfășura aproximativ între orele 20:18 și 20:52, însă intervalul diferă de la o localitate la alta. Soarele va fi foarte aproape de orizont, iar în multe zone va apune înainte de încheierea eclipsei.
La Oradea, fenomenul va începe în jurul orei 20:22 și va atinge faza maximă la ora 20:45. Eclipsa va putea fi urmărită timp de aproximativ 26 de minute. La Timișoara, eclipsa va începe în jurul orei 20:24, iar maximul va fi atins la ora 20:44. Durata vizibilității va fi de aproximativ 24 de minute. La Cluj-Napoca, fenomenul va putea fi observat între aproximativ 20:22 și 20:41, cu faza maximă în jurul orei 20:37.
Pentru a vedea eclipsa, observatorii vor avea nevoie de un loc cu orizontul vestic complet liber, fără clădiri, copaci sau forme de relief care să ascundă Soarele.
Vizibilitatea va depinde și de condițiile meteorologice.
Eclipsele nu se privesc cu ochiul liber
Eclipsa parțială nu trebuie observată direct, nici măcar pentru câteva secunde. Sunt necesari ochelari speciali pentru eclipse sau dispozitive de observare solară care respectă standardul internațional ISO 12312-2.
Ochelarii obișnuiți de soare, indiferent cât de închiși sunt, nu oferă protecție suficientă. De asemenea, Soarele nu trebuie privit prin aparate foto, binocluri sau telescoape fără filtre solare montate în partea frontală a instrumentelor.
Protecția poate fi îndepărtată numai de persoanele aflate pe traseul totalității și doar în scurtul interval în care discul solar este acoperit complet. În România, unde eclipsa va fi doar parțială, protecția trebuie folosită permanent.