Pilot de deltaplan, rănit după ce s-a agățat de un copac și a căzut în Alba
FOTO: Arhivă
Un bărbat a fost rănit, miercuri după-amiaza, în urma unui accident petrecut în timpul unui zbor cu deltaplanul, în localitatea Rimetea, județul Alba.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în jurul orei 16:20, polițiștii din Aiud au fost sesizați prin apel la 112 că un pilot de deltaplan ar fi căzut și s-ar fi accidentat.
Din primele cercetări a reieșit că un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Florești, județul Cluj, a inițiat un zbor liber cu un deltaplan fără motor. La un moment dat, un cablu al aparatului de zbor s-ar fi agățat de un copac, iar bărbatul a căzut.
În urma impactului, acesta a suferit o leziune la piciorul drept. Conform polițiștilor, bărbatul a refuzat transportul la spital.
Oamenii legii continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:27 - Sărbătoare 23 aprilie: Sfântul Mucenic Gheorghe. Mare sărbătoare pentru creștinii ortodocși. Cruce roșie în calendar
- 08:17 - Turcia adoptă o lege care interzice accesul la reţelele sociale pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani
- 08:09 - Kremlinul: Putin se poate întâlni cu Zelenski doar pentru finalizarea acordului privind conflictul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News