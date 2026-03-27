Pacienții vor putea beneficia de teleradiologie și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice

Anunțul ministrului Sănătății.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat, bineri, că a fost pus în dezbatere publică un ordin de ministru care introduce şi reglementează utilizarea teleradiologiei şi interpretarea la distanţă a investigaţiilor imagistice. Oficialul a subliniat că diagnosticul trebuie să fie la acelaşi nivel de acurateţe, iar informaţiile clinice şi protocoalele sunt obligatorii.

”Pentru prima dată, facem schimbări reale în modul în care funcționează telemedicina și teleradiologia în sistemul de sănătate. Am pus în transparență decizională ordinul de ministru care introduce și reglementează utilizarea teleradiologiei și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice”, a transmis ministrul Sănătății pe Facebook.

Alexandru Rogobete a subliniat că interpretarea nu mai este limitată de locație, ci se bazează pe expertiza medicului, iar radiologia devine astfel un serviciu conectat, modern, care poate răspunde mai rapid nevoilor pacienților.

”Aducem diagnosticul mai aproape de oameni. Pentru că în multe unități medicale există echipamente performante, dar accesul la interpretare rapidă este limitat. Iar rezultatul îl știm: întârzieri, liste de așteptare, pacienți nevoiți să meargă în alte orașe”, a explicat oficialul.

Astfel, prin acest ordin se permite utilizarea teleradiologiei la scară reală, reduce timpul de interpretare a investigațiilor imagistice, crește accesul pacienților la diagnostic, inclusiv în zonele unde accesul este limitat, se folosesc mai eficient echipamentele deja existente și se conectează serviciile medicale într-un sistem digital integrat.

”Aceste modificări dezvoltă telemedicina și teleradiologia în România, ca parte a unui sistem de sănătate modern. Foarte important: calitatea actului medical rămâne prioritară. Diagnosticul trebuie să fie la același nivel de acuratețe, iar informațiile clinice și protocoalele sunt obligatorii. În același timp, sistemele digitale vor respecta standarde stricte de securitate cibernetică, pentru protejarea datelor medicale”, susține ministrul.

Mai mult, șeful de la Sănătate a ținut să precizeze faptul că digitalizarea în sănătate înseamnă timp câștigat pentru medici și acces mai bun pentru oameni.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026