Cum a fost fabricat mitul salvatorului Bolojan. Analiza care zdruncină imaginea construită ani la rând

Andrei Stoiciu, specialist în psihologie comportamentală și autor al volumului „Arhitecții Influenței”, a publicat o analiză amplă despre modul în care a fost construită imaginea publică a lui Ilie Bolojan.

În analiza sa, Stoiciu susține că discuția despre Ilie Bolojan depășește cazul unui simplu politician și reflectă, de fapt, mecanismul prin care sistemul politic produce figuri de autoritate prezentate drept soluții pentru crizele statului.

„Nu urmăriți doar căderea lui Bolojan”

Analistul își începe comentariul într-un ton direct, afirmând că adevărata miză nu ar fi dispariția unui lider din prim-plan, ci reacția celor care i-au construit imaginea publică.

„Nu urmăriți doar căderea lui Bolojan. Urmăriți panica celor care l-au fabricat. Pentru că atunci când un sistem pierde un om nu plânge omul, plânge investiția în narativa făcută în el.

Potrivit lui Andrei Stoiciu, imaginea lui Bolojan ar fi fost construită în jurul unui tipar atent calibrat pentru publicul român.

„Cazul Bolojan nu este doar despre un premier eliminat din poziție, este despre felul în care sistemul românesc produce, ambalează și vinde publicului figuri de salvare. Ani de zile publicului i s-a livrat aceeași construcție: Omul gospodar, omul eficient, omul rece, omul care nu vorbește mult, omul care taie, omul care repară, omul care știe administrație.”

„Nu este simplă imagine publică, este arhitectură narativă”

Autorul spune că în spatele acestui tip de profil politic există o construcție atent elaborată.

„Aceasta nu este simplă imagine publică, este arhitectură narativă. Se ia un profil administrativ, se elimină contradicțiile, se amplifică disciplina, se transformă tăierea în curaj, se transformă austeritatea în responsabilitate, se transformă lipsa de viziune în seriozitate.”

Astfel apare ceea ce el numește „salvatorul tehnic”.

„Așa se fabrică salvatorul tehnic, nu liderul, nu omul de stat. Nu arhitectul unei direcții istorice, ci administratorul prezentat ca medic de urgență al statului.”

Critici la adresa modului în care este administrat statul

În continuarea analizei, Stoiciu afirmă că România nu traversează doar o problemă administrativă, ci una sistemică.

„Problema este că România nu are doar o problemă administrativă, România are o problemă de captură. Iar când un stat capturat aduce un administrator și-l numește salvator, nu reformează statul, doar administrează captura mai eficient.”

Acesta susține că ruptura apare în momentul în care discursul politic nu mai coincide cu realitatea trăită de populație.

„Poți spune că faci reformă, dar omul simte factura. Poți spune că stabilizezi bugetul, dar omul simte prețurile. Poți spune că tai privilegiile, dar omul vede că sacrificiul cade tot pe cei fără protecție.”

„Când costul real contrazice legenda oficială, sistemul intră în panică”

Potrivit analistului, în momentul în care efectele măsurilor devin greu de susținut public, începe ceea ce el numește „propaganda de recuperare”.

„Când costul real contrazice legenda oficială, sistemul intră în panică. Și atunci începe etapa a doua, propaganda de recuperare. După cădere, nu se discută rece despre rezultate, nu se discută despre cine a fost protejat, nu se discută despre cine a plătit, nu se discută despre ce a fost reformă și ce a fost doar contabilitate agresivă. Se discută despre caracter. „A încercat, a avut curaj, nu l-au lăsat, nu l-am meritat, a fost singur împotriva tuturor”.”

Stoiciu spune că această tehnică este folosită pentru a muta discuția de la rezultate la intențiile liderului.

„Aceasta este o tehnică foarte veche. Când nu poți apăra efectul, moralizezi intenția.”

„Bolojan a fost construit ca soluție”

Analistul mai afirmă că Ilie Bolojan ar fi fost promovat drept o soluție pentru un sistem care nu dorea schimbări structurale profunde.

„Bolojan a fost construit ca soluție pentru un sistem care voia ordine fără transformare reală, voia disciplină fără restructurare profundă, voia austeritate fără deparazitare, voia control fără legitimitate.”

Momentul în care această formulă a început să se fisureze a dus la încercarea de salvare a imaginii construite în jurul politicianului.

„Și când formula a cedat, mașinăria a încercat să salveze mitul. De ce? Pentru că dacă mitul cade, nu cade doar un premier, cade metoda.”

„Întrebați cine îl amplifică”

În finalul analizei, Andrei Stoiciu spune că publicul ar trebui să privească dincolo de imaginea individuală a liderilor politici.

„Lecția este aceasta: Când vi se prezintă un om ca soluție miraculoasă, întrebați-i imediat cine l-a selectat, cine îl amplifică, cine îi protejează legenda, cine plătește costul reformei lui și cine rămâne neatins. Acolo este adevărata influență. Nu analizați omul ca personalitate, analizați-l ca interfață de sistem.”