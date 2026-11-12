Nicușor Dan, la summitul de la Dublin: securitatea Europei, sprijinul pentru Ucraina și amenințările hibride, pe agenda discuțiilor

Președintele Nicușor Dan participă joi, la Dublin, la cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene, unde liderii de pe continent discută despre securitate, competitivitate și reziliență.
În cadrul întâlnirilor, șeful statului va pune accent pe situația Flancului Estic, importanța Mării Negre, sprijinul pentru Ucraina și protejarea democrațiilor europene în fața amenințărilor hibride.
Summitul, găzduit de Irlanda, se desfășoară sub tema „Europa: Puternică, sigură, conectată” și reunește lideri din întreaga Europă pentru discuții privind provocările comune ale continentului.
Potrivit Administrației Prezidențiale, România va susține necesitatea unui răspuns european coordonat în fața riscurilor de securitate și a provocărilor economice.
Flancul Estic și Marea Neagră, priorități pentru România
În sesiunea plenară, Nicușor Dan va evidenția importanța consolidării cooperării europene în domeniul securității și al competitivității. De asemenea, va pleda pentru dezvoltarea conectivității strategice și întărirea rezilienței democratice.
O atenție specială va fi acordată Flancului Estic al NATO și Uniunii Europene, în special regiunii Mării Negre, considerate printre cele mai expuse amenințărilor de securitate.
Președintele va sublinia și importanța cooperării în domeniul infrastructurii de transport și al energiei, cu accent pe dezvoltarea legăturilor cu Ucraina și Republica Moldova.
Sprijin pentru Ucraina și combaterea amenințărilor hibride
Șeful statului va participa și la o masă rotundă dedicată securității și apărării Europei democratice. Printre temele aflate în discuție se numără sprijinul acordat Ucrainei, reziliența democratică și combaterea amenințărilor hibride.
Vor fi abordate inclusiv ingerințele străine și manipularea informațională, riscuri care pot afecta procesele democratice din statele europene.
Nicușor Dan va susține necesitatea unei cooperări mai strânse între țările europene pentru protejarea instituțiilor democratice și menținerea sprijinului pentru Ucraina, în vederea obținerii unei păci juste și durabile.
România, implicată și în combaterea traficului de droguri
Agenda președintelui include și participarea la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor (ECAD).
În cadrul acesteia, Nicușor Dan va pleda pentru intensificarea cooperării dintre state în combaterea traficului de droguri. Printre măsurile vizate se află securizarea porturilor și a rutelor folosite de traficanți, precum și consolidarea prevenției.
Un alt obiectiv îl reprezintă protejarea tinerilor și a grupurilor vulnerabile, prin măsuri mai eficiente de prevenire a consumului de droguri.
Întâlnire dedicată Republicii Moldova
În marja summitului de la Dublin, președintele României va participa la o nouă reuniune a Grupului de sprijin pentru Republica Moldova.
Cu această ocazie, Nicușor Dan va reafirma susținerea României pentru parcursul european al Republicii Moldova, precum și pentru consolidarea securității și rezilienței statului vecin.
Participarea la reuniunea de la Dublin oferă României prilejul de a-și prezenta prioritățile de securitate și de a susține o cooperare europeană mai strânsă în fața provocărilor regionale și internaționale.