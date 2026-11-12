Vremea se schimbă radical în România! Temperaturile ajung la 23 de grade astăzi

Publicat 12 nov. 2026, 07:46 Sursă realitatea.net

Prognoza meteo pentru 12 noiembrie 2026: temperaturi de până la 23 de grade, ploi în mai multe regiuni și vânt puternic la munte.

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