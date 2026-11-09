Nuclearelectrica pregătește repornirea Unității 2 de la Cernavodă

Nuclearelectrica a început procedurile de repornire a Unității 2 de la Cernavodă. Reactorul ar urma să reintre în funcțiune marți, după creșterea nivelului Dunării.
Nuclearelectrica a demarat procedurile pentru repornirea Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, după ce nivelul Dunării a crescut suficient pentru reluarea operațiunilor. Intrarea în funcțiune a reactorului este programată pentru marți.
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Energiei, manevrele necesare pornirii Unității 2 au început în noaptea de duminică spre luni, la ora 00:42. Dacă procedurile tehnice se desfășoară conform planificării, reactorul va reveni în exploatare marți.
Reluarea activității Unității 2 reprezintă un pas important pentru restabilirea producției de energie electrică la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, după perioada în care ambele reactoare au fost oprite din cauza condițiilor hidrologice.
Unitatea 1 de la Cernavodă a fost deja reconectată la rețeaua electrică
Demersurile pentru repornirea Unității 2 vin după ce Unitatea 1 a fost resincronizată, vineri, cu Sistemul Energetic Național. Reactorul a revenit astfel în rețeaua electrică după o perioadă de peste trei luni de la oprire.
Problemele au fost provocate de debitul redus al Dunării, care a afectat condițiile de funcționare ale centralei.
Mai exact, Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie, iar Unitatea 2 a fost deconectată treptat de la rețea începând cu 13 august. După oprirea celui de-al doilea reactor, centrala de la Cernavodă și-a suspendat integral producția de energie electrică.
Debitul scăzut al Dunării a întârziat repornirea reactorului
Reprezentanții Nuclearelectrica au explicat că reluarea activității Unității 2 depindea de îmbunătățirea condițiilor hidrologice din zona centralei.
Procesul de răcire a reactorului Unității 1 presupune utilizarea unor cantități importante de apă, ceea ce influențează nivelul bazinului de aspirație. În aceste condiții, repornirea celui de-al doilea reactor necesita o creștere susținută a nivelului Dunării.
Sâmbătă, directorul centralei, Romeo Urjan, a anunțat că nivelul fluviului în zona Cernavodă ajunsese la 2,08 metri, valoare considerată suficientă pentru funcționarea Unității 1.
Vizită guvernamentală la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
Tot sâmbătă, premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, au vizitat Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, în contextul reluării activității reactoarelor.
Revenirea Unității 2 în exploatare ar urma să contribuie la creșterea producției de energie electrică și la consolidarea aportului energiei nucleare în Sistemul Energetic Național.
Prin repornirea ambelor unități, centrala de la Cernavodă își poate relua activitatea de producție, după întreruperea determinată de nivelul scăzut al Dunării.