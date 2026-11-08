Accident feroviar grav în Egipt, în apropiere de Cairo: patru persoane au murit și 88 au fost rănite

Patru persoane au murit și aproape 90 au fost rănite într-un grav accident feroviar petrecut, duminică, la sud de Cairo, relatează Sky News.
Un accident feroviar deosebit de grav s-a produs duminică, 8 noiembrie 2026, în Egipt, în apropiere de Cairo. Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 88 au fost rănite după ce două trenuri de pasageri s-au ciocnit în provincia Giza, la sud de capitala egipteană. Mai multe vagoane au deraiat în urma impactului, iar autoritățile au mobilizat echipe de intervenție și ambulanțe pentru evacuarea victimelor.
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile egiptene, accidentul s-a produs în zona Al-Ayyat, la aproximativ 52 de kilometri sud de Cairo, pe ruta feroviară care leagă capitala de sudul țării.
Două trenuri de pasageri s-au ciocnit. Mai multe vagoane au deraiat
Potrivit informațiilor preliminare, în accident au fost implicate două trenuri care circulau pe direcții diferite. Unul dintre ele efectua cursa Giza-Fayoum, în timp ce celălalt circula pe ruta Cairo-Aswan.
Conform Autorității Naționale a Căilor Ferate din Egipt, trenul cu numărul 134 a lovit partea din spate a trenului 2010. În urma coliziunii, mai multe vagoane de pasageri au ieșit de pe șine.
Impactul a provocat un bilanț grav, cu patru persoane decedate și 88 de răniți, potrivit celor mai recente informații comunicate de autorități.
Zeci de ambulanțe au fost trimise la locul accidentului
Operațiunile de salvare au fost declanșate imediat după producerea accidentului. Autoritățile egiptene au mobilizat 72 de ambulanțe pentru transportarea victimelor către spitalele din apropiere.
Persoanele rănite au fost preluate de echipele medicale și transportate la unitățile sanitare din regiune, unde au primit îngrijiri de specialitate.
Ministrul egiptean al Sănătății, Khaled Abdel Ghaffar, a solicitat ridicarea nivelului de alertă în spitalele din provinciile Giza și Beni Suef, pentru ca toate persoanele afectate să beneficieze de asistență medicală de urgență.
Președintele Egiptului a cerut o anchetă urgentă
Președintele Egiptului, Abdel-Fattah el-Sissi, a dispus deschiderea unei anchete pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia feroviară.
Șeful statului a cerut identificarea persoanelor responsabile și luarea măsurilor necesare în urma investigației.
Între timp, echipele de intervenție și utilajele speciale au fost trimise la locul accidentului pentru îndepărtarea vagoanelor deraiate și eliberarea liniilor feroviare. Autoritățile încearcă să restabilească circulația trenurilor în condiții normale.
Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale coliziunii și cauzele care au dus la producerea accidentului.
Bilanțul tragediei feroviare din Egipt rămâne unul grav: patru morți și 88 de răniți, iar autoritățile continuă operațiunile de intervenție și investigațiile.