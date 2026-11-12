Benzina și motorina s-au ieftinit, dar rămân foarte scumpe. Cât au ajuns să coste carburanții

Benzina și motorina s-au ieftinit cu până la 15 bani pe litru, dar prețurile rămân ridicate. Vezi cât costă carburanții în București și cât s-au scumpit într-un an.
Șoferii din România primesc o veste aparent bună la benzinării: prețurile benzinei și motorinei au înregistrat noi reduceri. Cu toate acestea, ieftinirile sunt prea mici pentru a compensa scumpirile acumulate în ultimul an, iar alimentarea mașinii continuă să reprezinte o cheltuială importantă pentru bugetul familiilor.
Cele mai recente modificări indică reduceri de până la 15 bani pe litru pentru benzină și aproximativ 10 bani pentru motorină. Chiar și după aceste ajustări, prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate.
Cât costă benzina și motorina în București
În Capitală, un litru de benzină standard se vinde cu cel puțin 9,63 lei, în timp ce motorina standard are un preț minim de aproximativ 10,72 lei pe litru.
La unele stații de alimentare, tarifele sunt chiar mai mari. De exemplu, șoferii pot plăti 9,69 lei pentru un litru de benzină standard și 10,78 lei pentru motorină standard.
Nici variantele premium nu sunt mai accesibile. Benzina premium se apropie de 10,26 lei pe litru, în timp ce motorina premium se îndreaptă către pragul de 12 lei.
Astfel, chiar dacă au apărut reduceri la pompă, costul unui plin continuă să pună presiune pe bugetul șoferilor.
Benzina s-a scumpit cu 33%, iar motorina cu 43% într-un singur an
Comparația cu aceeași perioadă a anului trecut arată amploarea creșterilor de preț. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), benzina s-a scumpit cu aproximativ 33%, în timp ce motorina a înregistrat o creștere de circa 43%.
Aceste evoluții explică de ce reducerile recente sunt resimțite destul de puțin de consumatori. Câțiva bani în minus la fiecare litru nu pot anula majorările consistente din ultimele 12 luni.
În acest context, șoferii continuă să suporte costuri ridicate pentru deplasările zilnice, iar evoluția prețurilor la carburanți rămâne un subiect important pentru economia României.
Guvernul prelungește măsurile de protecție a pieței carburanților
Pentru limitarea creșterilor de preț, Guvernul a decis prelungirea cu încă trei luni a măsurilor de protecție a pieței carburanților. Acestea vor rămâne în vigoare până la 31 ianuarie 2027.
Autoritățile urmăresc astfel să reducă presiunea asupra consumatorilor și să limiteze eventualele majorări ale prețurilor la pompă.
Carburanții scumpi pot aduce noi majorări de prețuri
Costurile ridicate ale benzinei și motorinei nu îi afectează doar pe proprietarii de autoturisme. Transportatorii și companiile care depind de combustibil pentru desfășurarea activității se confruntă, la rândul lor, cu cheltuieli suplimentare.
Aceste costuri pot fi transferate ulterior către consumatori prin tarife mai mari pentru transport și servicii. Efectele s-ar putea resimți inclusiv în prețurile produselor din magazine, în condițiile în care distribuția mărfurilor depinde în mare măsură de transportul rutier.
Prin urmare, deși benzina și motorina s-au ieftinit ușor în ultima perioadă, nivelul ridicat al prețurilor continuă să afecteze puterea de cumpărare a românilor.