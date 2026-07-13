Lumea cinematografiei este în doliu. Sam Neill, actorul din „Jurassic Park”, s-a stins la 78 de ani

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 iul. 2026, 16:08

Actorul neozeelandez Sam Neill, devenit celebru la nivel mondial pentru rolul doctorului Alan Grant din filmul „Jurassic Park”, a murit la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, care a precizat că decesul a survenit în mod neașteptat, iar actorul și-a petrecut ultimele clipe alături de cei dragi.

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