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Actualitate· 1 min citire
Carambol cu patru maşini pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre Bucureşti
FOTO: Ziua de Constanța
Publicat13 iul. 2026, 13:31
SursăRealitatea.Net
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, luni, pe Autostrada Soarelui (A2), în zona Fetești, la kilometrul 141, pe sensul de mers către Constanța. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea.
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