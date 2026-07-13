Carambol cu patru maşini pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre Bucureşti

Publicat 13 iul. 2026, 13:31 Sursă Realitatea.Net

Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, luni, pe Autostrada Soarelui (A2), în zona Fetești, la kilometrul 141, pe sensul de mers către Constanța. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea.

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