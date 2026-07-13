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Descinderi în trei județe, la persoane suspectate de camătă. Anchetatorii cercetează și fapte de proxenetism

Percheziții

Percheziții

Realitatea de Ialomita
Scris deRealitatea de Ialomita
Publicat13 iul. 2026, 13:45
SursăRealitatea.Net

Percheziții au avut loc în Hunedoara, Alba și Ialomița într-un dosar privind acordarea ilegală de împrumuturi cu dobânzi excesive. Potrivit anchetatorilor, suspecții și-ar fi recuperat banii inclusiv prin amenințări și acte de constrângere, iar unul dintre ei este acuzat și de înlesnirea practicării prostituției.

”Astăzi, 13 iulie, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Hunedoara, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în aplicare 15 mandate de percheziţie domiciliară, la locuinţele unor persoane din judeţele Hunedoara, Alba şi Ialomiţa, cercetate pentru camătă şi proxenetism”, a transmis IPJ Hunedoara.

Persoanele vizate se ocupau cu camăta şi proxenetismul.

”Ancheta instrumentată vizează persoane care ar fi desfăşurat, în cursul acestui an, activităţi de camătă şi proxenetism, ar fi acordat, în mod repetat, împrumuturi băneşti cu dobânzi excesive, fără drept legal, iar în unele situaţii ar fi recurs la ameninţări sau acte de constrângere pentru recuperarea sumelor. Totodată, una dintre persoanele cercetate ar fi înlesnit practicarea prostituţiei de către mai multe femei, prin organizarea deplasărilor în ţară şi în străinătate, administrarea anunţurilor de promovare şi asigurarea sprijinului logistic, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale”, a precizat IPJ Hunedoara.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri, inclusiv sume importante de bani în lei şi valută, dar şi 3 pistoale de tip aisoft. Totodată, au fost puse în executare 20 de mandate de aducere, emise pe numele unor persoane cercetate, acestea urmând să fie audiate în acest dosar.


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