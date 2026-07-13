Descinderi în trei județe, la persoane suspectate de camătă. Anchetatorii cercetează și fapte de proxenetism

Publicat 13 iul. 2026, 13:45 Sursă Realitatea.Net

Percheziții au avut loc în Hunedoara, Alba și Ialomița într-un dosar privind acordarea ilegală de împrumuturi cu dobânzi excesive. Potrivit anchetatorilor, suspecții și-ar fi recuperat banii inclusiv prin amenințări și acte de constrângere, iar unul dintre ei este acuzat și de înlesnirea practicării prostituției.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre camataproxenetismperchezitiiHunedoaraAlbaIalomița