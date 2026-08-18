Ilie Bolojan, avertisment după decizia CCR: „Vendetele politice” pot costa România bani și credibilitate

Ilie Bolojan a reacționat după decizia Curții Constituționale privind modificările aduse Legii integrității și a avertizat asupra consecințelor pe care le-ar putea avea folosirea legislației pentru reglări de conturi politice.
Premierul interimar consideră că legea nu ar trebui utilizată pentru îndepărtarea unei anumite persoane din funcție sau pentru sancționarea unui adversar politic. În opinia sa, o astfel de abordare poate crea probleme serioase pentru România, inclusiv în plan juridic și financiar.
Bolojan a făcut referire la posibilitatea unei noi condamnări a României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în contextul modificărilor legislative analizate de CCR.
Premierul interimar a transmis că așteaptă motivarea Curții Constituționale pentru a putea fi înțeles exact modul în care trebuie aplicată decizia și pentru a vedea dacă există o soluție legislativă care să păstreze transparența declarațiilor de avere și de interese ale demnitarilor.
Un alt punct important menționat de Bolojan este legat de fondurile europene. El a subliniat că Parlamentul trebuie să poată pune legislația în acord cu hotărârea CCR într-un timp cât mai scurt, astfel încât România să își respecte obligațiile asumate prin PNRR.
„Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate”, a transmis Bolojan, atrăgând atenția că disputele politice nu ar trebui să pună în pericol interesele statului.
Declarația vine după ce CCR a stabilit că este constituțională prevederea din noua Lege a integrității care poate duce la încetarea mandatului unor persoane aflate într-o anumită situație de incompatibilitate sau conflict de interese.
Bolojan a subliniat că problema trebuie privită dincolo de cazul concret al unei persoane. Potrivit acestuia, dacă regulile sunt schimbate pentru a afecta un anumit adversar politic, se poate crea un precedent care, în viitor, poate fi folosit împotriva oricui.
În același timp, premierul interimar susține că decizia CCR trebuie respectată, iar Parlamentul trebuie să găsească rapid soluțiile legislative necesare pentru ca România să nu piardă bani europeni și să nu își afecteze credibilitatea externă.
Bolojan a insistat și asupra importanței transparenței în cazul declarațiilor de avere și de interese, afirmând că este necesară identificarea unei forme legislative care să permită în continuare publicarea acestor informații, în limitele stabilite de Curtea Constituțională.
În acest context, liderul PNL consideră că disputele politice nu trebuie să primeze în fața intereselor generale ale României și că legislația trebuie construită astfel încât să fie aplicabilă tuturor, fără a fi transformată într-un instrument împotriva unor adversari politici.