Iarnă severă în plină primăvară: ninsori abundente și ger în zonele montane, cu doar două zile înainte de Paște

Deși mai sunt doar două zile până la Paște, zonele montane din România se confruntă cu o iarnă târzie, dar extrem de severă, cu zăpezi din abundență și temperaturi extrem de scăzute. Drumarii din zonele montane abia fac față nămeților.

Mobilizare generală pe DN7A. Vâlcea sub nămeți

Iarna și-a reintrat brusc în drepturi în zonele înalte ale județului Vâlcea, unde ninsorile abundente din ultimele ore au transformat peisajul și au îngreunat considerabil traficul rutier. Principala arteră vizată de furia naturii este DN7A, drumul care leagă localitatea Brezoi de Voineasa și limita cu județul Hunedoara. Aici, stratul proaspăt de zăpadă s-a depus rapid pe carosabil, forțând echipele de deszăpezire să intervină într-un ritm alert pentru a preveni blocarea circulației.

Echipajele de drumari au fost mobilizate încă de la primele semne ale viscolului, acționând neîncetat cu utilaje dotate cu lamă și împrăștiind cantități însemnate de material antiderapant. Deși drumul rămâne deschis, lupta cu elementele naturii este continuă, deoarece intensitatea precipitațiilor reduce vizibilitatea și afectează aderența, transformând orice manevră imprudentă într-un risc major pentru siguranța traficului.

Condiții grele de circulație și reguli stricte de tranzit

În acest context meteorologic dificil, autoritățile au emis o avertizare fermă pentru toți conducătorii auto care plănuiesc să tranziteze nordul județului. Poliția și administratorii drumului subliniază că echiparea vehiculelor cu anvelope de iarnă nu este doar o obligație legală, ci o măsură vitală de supraviețuire în condiții de aderență scăzută. Șoferii sunt îndemnați să manifeste o prudență sporită, să evite depășirile riscante și să păstreze o distanță considerabilă față de utilajele de intervenție care curăță carosabilul.

Dincolo de dotarea tehnică a mașinilor, adaptarea vitezei la condițiile de drum rămâne factorul decisiv pentru evitarea incidentelor rutiere pe acest sector montan. Reprezentanții drumurilor naționale recomandă consultarea constantă a prognozelor meteo și informarea prealabilă cu privire la starea traseului înainte de a porni la drum, astfel încât călătoriile prin zonele înalte ale județului Vâlcea să se desfășoare fără evenimente neplăcute.