Gică Hagi pune tunurile pe Galatasaray: „Au câștigat o cupă europeană cu trei străini”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 aug. 2026, 16:18

Gică Hagi a transmis un mesaj direct către conducerea lui Galatasaray, clubul la care a scris una dintre cele mai importante pagini din cariera sa. Fostul mare internațional român consideră că formația turcă s-a îndepărtat de modelul care i-a adus cele mai mari performanțe și ar trebui să acorde mai multă atenție jucătorilor formați în propria academie.

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