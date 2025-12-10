Descoperire șocantă în Europa! Un donator de spermă a transmis o mutație genetică mortală la sute de copii. „Nu știm când va lovi cancerul, dar știm că va lovi”

O investigație jurnalistică de proporții a scos la iveală un caz terifiant care a cutremurat lumea medicală și a aruncat în disperare sute de familii din Europa. Un donator anonim, aparent sănătos, a devenit tatăl biologic a cel puțin 197 de copii în 14 țări, fără să știe că poartă o mutație genetică extrem de periculoasă.

Bărbatul, care a donat spermă timp de 17 ani începând din studenție, suferea de o anomalie la nivelul genei TP53, responsabilă cu prevenirea cancerului. Deși el a trecut toate testele standard de screening, mutația i-a afectat o parte din spermatozoizi. Urmarea este devastatoare: copiii concepuți astfel dezvoltă sindromul Li-Fraumeni, o afecțiune rară care crește riscul de cancer până la 90%, multe cazuri apărând încă din copilărie.

Primele semne au apărut când medicii din mai multe țări au observat o legătură suspectă între copiii bolnavi de cancer pe care îi tratau și același donator. Din păcate, pentru unii a fost prea târziu. „Avem mulți copii care au dezvoltat deja cancer. Unii au făcut două tipuri diferite și unii au murit la vârste foarte fragede”, a declarat un genetician francez.

Mărturiile părinților sunt sfâșietoare. O mamă din Franța a povestit coșmarul prin care trece după ce a aflat că fiica sa poartă gena morții: „Nu știm când, nu știm ce tip de cancer și nu știm de câte ori se va întâmpla. Dar știm că va lovi”.

Scandalul scoate la iveală și o problemă gravă de reglementare. Deși existau limite privind numărul de familii care pot folosi același donator, acestea au fost încălcate flagrant. În Belgia, de exemplu, unde limita legală este de șase familii, 38 de femei au născut 53 de copii folosind materialul genetic al aceluiași bărbat. Banca Europeană de Spermă din Danemarca a recunoscut că regulile au fost depășite și a anunțat că a blocat donatorul imediat ce a aflat de problemă, dar răul a fost deja făcut.