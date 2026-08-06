Cod roșu de caniculă în șapte județe și cod portocaliu de vijelii în mai multe regiuni: temperaturi de 41 de grade - HARTA

România va fi afectată de caniculă, temperaturi extreme și furtuni puternice în perioada 6-9 august. Șapte județe din vestul și nord-vestul țării se află sub cod roșu de căldură, iar temperaturile vor ajunge la 41 de grade. În alte regiuni sunt valabile avertizări cod galben și portocaliu de caniculă. Meteorologii anunță și vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină.
Cod roșu de caniculă în vestul țării
Județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin se află sub cod roșu până vineri, 7 august, la ora 10:00. Temperaturile vor fi apropiate de recordurile absolute ale lunii august. În Maramureș, Satu Mare și Sălaj vor fi între 37 și 39 de grade. În Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, maximele vor ajunge la 39-41 de grade.
Disconfortul termic va fi foarte ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic. Noaptea va fi tropicală în aceste județe. Temperaturile minime vor ajunge la 24-25 de grade. Cele mai ridicate valori din timpul nopții sunt așteptate în Dealurile de Vest.
Cod portocaliu și galben în restul țării
Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei se află sub cod portocaliu. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade. Noaptea, temperaturile nu vor coborî sub 20-22 de grade în multe zone. Cele mai ridicate minime sunt așteptate în dealurile Moldovei.
Codul galben vizează Dobrogea, nordul și estul Munteniei, precum și estul Transilvaniei. Temperaturile vor fi cuprinse între 29-30 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 36-37 de grade în Muntenia. Pe litoral, minimele vor ajunge la 24 de grade. Avertizările de caniculă sunt valabile până vineri dimineață, la ora 10:00.
Cod portocaliu de furtuni în mai multe regiuni
Joi, între orele 12:00 și 23:00, nordul Moldovei, Maramureșul, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei și vestul Munteniei se află sub cod portocaliu de furtuni. Avertizarea este valabilă și local în Carpații Orientali și Meridionali. Vântul va avea rafale de 70-90 km/h. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și grindină cu diametrul de 2-4 centimetri.
Cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 de litri pe metru pătrat în intervale de una până la trei ore. Izolat, se pot acumula peste 50 de litri pe metru pătrat. Furtunile pot fi puternice și se pot forma într-un timp scurt. Grindina poate avea dimensiuni medii și, pe alocuri, mari.
Cod galben de vijelii și ploi torențiale
Banatul, Crișana, vestul Transilvaniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Munteniei se află joi sub cod galben. Rafalele vor avea viteze de 50-70 km/h și, izolat, pot depăși 80 km/h. Ploile vor aduce 15-20 de litri pe metru pătrat într-un timp scurt. În zonele montane, cantitățile pot ajunge pe arii restrânse la 30-50 de litri pe metru pătrat.
Furtunile vor fi însoțite de descărcări electrice și, izolat, de grindină de mici dimensiuni. Avertizarea este valabilă joi, între orele 12:00 și 23:00. Fenomenele vor apărea în mai multe reprize. Intensitatea lor poate varia de la o zonă la alta.
Canicula continuă și vineri
Vineri, valul de căldură va continua în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei și centrul Crișanei. Aceste regiuni vor fi sub cod galben până sâmbătă, 8 august, la ora 10:00. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade. Minimele vor ajunge la 20-24 de grade, iar noaptea va fi tropicală în unele zone.
Banatul și sudul Crișanei vor fi sub cod portocaliu în același interval. Temperaturile vor ajunge la 35-38 de grade. Disconfortul termic va rămâne accentuat. În timpul nopții, temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 20 de grade.
Furtunile revin vineri după-amiază
Vineri, între orele 12:00 și 23:00, va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei. Vântul va sufla cu 50-70 km/h, iar izolat rafalele vor depăși 80 km/h. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat într-un timp scurt. Pe arii restrânse se pot acumula peste 40-60 de litri pe metru pătrat. Sâmbătă, furtunile vor continua în zonele montane și submontane. Fenomenele vor apărea local și în centrul, sudul și sud-vestul țării.