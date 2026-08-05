Ploile și vijeliile revin în România. Șefa ANM:”Nu sunt suficiente pentru a combate seceta și pentru a îmbunătăți situația Dunării”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 20:47

Se schimbă vremea în România. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că de joi sunt așteptate vijelii și ploi în mai multe zone ale țării. Meteorologul a precizat însă că aceste precipitații nu vor fi suficiente pentru a acoperi deficitul de apă acumulat și pentru a pune capăt secetei pedologice sau problemelor din bazinul Dunării.

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