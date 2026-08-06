Toate marile orașe din Italia intră sub alertă roșie de caniculă. Temperaturile se apropie de 40 de grade

Publicat 6 aug. 2026, 07:15 Sursă Realitatea.net

Italia va plasa toate cele 27 de orașe mari monitorizate de autorități sub alertă roșie de caniculă. Măsura este luată în timp ce al patrulea val de căldură din această vară se intensifică. Miercuri, 25 de orașe se aflau deja sub avertizarea maximă, iar joi vor fi adăugate alte două. Este pentru prima dată în acest an când toate orașele incluse în sistemul Ministerului Sănătății ajung simultan la cel mai ridicat nivel de alertă.

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