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Călin Georgescu, plasat sub control judiciar. Fostul candidat a părăsit Tribunalul în uralele numeroșilor susținători, fără a face declarații
Calin Georgescu ( Inquam photos/ George Călin)
Publicat22 sept. 2026, 16:11
Actualizat22 sept. 2026, 16:13
Magistraţii Tribunalului Bucureşti au respins, marţi, propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu şi au dispus plasarea fostului candidat la alegerile prezidenţiale sub control judiciar.Fostul candidat a părăsit Tribunalul în uralele numeroșilor susținători, fără a face declarații. Georgescu este cercetat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, într-un dosar privind constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
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