Cseke Attila: "Toate creșele finanțate prin PNRR vor fi finalizate". Ce spune despre spitalele prinse în program

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că România își va îndeplini țintele asumate prin PNRR în ceea ce privește construirea de creșe, însă unul dintre cele opt spitale finanțate prin acest program, cel de la Constanța, nu va fi finalizat la termen. Investiția va continua din fonduri europene structurale, iar alte cinci spitale au primit finanțare suplimentară de la bugetul de stat.
Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat luni, în timpul unei vizite în județul Alba, că nu există riscul ca România să rateze jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în ceea ce privește construirea de creșe.
„Nu sunt în perspectivă asemenea probleme, pentru că pe creșe jalonul nostru este de 80 de creșe pe grant, adică nerambursabil, și 30 de creșe pe finanțare rambursabilă. Din ceea ce vedem astăzi, aceste jaloane vor fi realizate”, a afirmat ministrul.
Acesta a precizat că programul guvernamental destinat construirii de creșe va continua și după încheierea PNRR.
În schimb, situația este diferită în cazul investițiilor din domeniul sănătății. Potrivit lui Cseke Attila, unul dintre cele opt spitale finanțate prin PNRR, cel de la Spitalul Județean de Urgență Constanța, nu va putea fi finalizat până la expirarea termenului prevăzut în program.
„Avem opt spitale în stadiul actual finanțate prin PNRR, din care două sunt practic finalizate, iar celelalte șase sunt în stadiul de execuție. Unul dintre ele, investiția de la Spitalul Județean de Urgență Constanța, există deja decizia Guvernului de a continua finanțarea până în februarie-martie anul viitor pe Programul Operațional Sănătate, pentru că acolo se poate încadra. E o investiție mare, de peste un miliard de lei”, a declarat ministrul.
Potrivit acestuia, lucrările la spitalul din Constanța vor continua din fonduri europene structurale, iar finalizarea este estimată pentru primăvara anului viitor.
Alte cinci spitale au primit bani suplimentari de la bugetul de stat
Cseke Attila a explicat că pentru celelalte cinci spitale aflate în execuție a fost nevoie de intervenția Guvernului, atât prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici, cât și prin suplimentarea finanțării din bugetul de stat.
„Celelalte cinci, după cum știți, au avut, unele dintre ele, câteva probleme de-a lungul timpului. În ultimele două luni am constatat că trebuiau date hotărâri de Guvern de aprobare a indicatorilor, de reaprobare a indicatorilor, după caz, respectiv a fost nevoie de o suplimentare a finanțării din bugetul de stat a acestor investiții la spitale”, a afirmat ministrul.
El a precizat că fondurile necesare sunt disponibile în bugetul Ministerului Sănătății și că plățile către constructori au fost aduse la zi.
„Este pentru prima dată când antreprenorii sunt la zi cu plățile și așteptăm ca până la sfârșitul lunii august să putem să închidem aceste cinci spitale, pe lângă celelalte două care sunt deja în faza de recepție, Constanța urmând să se finalizeze în primăvara anului următor”, a spus Cseke Attila.
Peste 80 de creșe construite prin Programul „Sfânta Ana”
Declarațiile ministrului au fost făcute la două zile după inaugurarea unei noi creșe la Oradea, alături de premierul interimar Ilie Bolojan. Unitatea este cea de-a 82-a construită prin Programul național „Sfânta Ana”, derulat de Ministerul Dezvoltării.
Potrivit autorităților, programul a creat până în prezent aproape 5.000 de locuri în creșe la nivel național și va continua și după încheierea finanțării prin PNRR.