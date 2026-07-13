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Alertă în Mamaia Nord! Apa mării s-a înnegrit, iar mirosul puternic i-a speriat pe turiști VIDEO
Apă mare/ Captură foto
Publicat13 iul. 2026, 09:19
SursăRealitatea.Net
Apa mării și-a schimbat culoarea pe o plajă din Mamaia Nord, iar mirosul puternic resimțit în zonă i-a determinat pe turiști să sesizeze autoritățile. Deocamdată, cauza fenomenului nu este cunoscută, iar verificările sunt în desfășurare.
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