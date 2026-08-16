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Sport· 1 min citire
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei la Cincinnati Open
Sorana Cîrstea
Publicat16 aug. 2026, 09:25
Sursărealitatea.net
Jucătoarea dCincinnati OpenCincinnati Open.
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