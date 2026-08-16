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Actualitate· 1 min citire
Meteo 16 august 2026. Val de caniculă urmat de o răcire bruscă și furtuni
Foto/Profimedia
Publicat16 aug. 2026, 07:49
SursăRealitatea PLUS
Vremea intră într-un proces de schimbare radicală în următoarele zile. Meteorologul de serviciu ANM, Meda Andrei, a declarat la REALITATEA PLUS că un val de căldură afectează vestul, nordul și centrul țării, urmând ca de marți temperaturile să scadă accentuat, aducând vijelii și fenomene de instabilitate atmosferică.
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