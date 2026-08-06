Rugby: Federația a naturalizat 3 sportivi care au jucat, deja, pentru echipa noastră națională

Au primit cetățenia Fonovai Tangimana (din Tonga), care are 39 de selecţii, Jason Tomane (din Australia), cu 31 prezențe, şi Kuselo Moyake (din Africa de Sud), cu 4 selecţii pentru România.
Fonovai Tangimana (39 de selecții), Jason Tomane (31 de selecții) și Kuselo Moyake (4 selecții) au depus astăzi jurământul de credință față de România, în cadrul unei ședințe solemne organizate la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) din București, în prezența doamnei Ana Claudia Țapardel, vicepreședinte al ANC cu atribuții de președinte, cu rang de secretar de stat.
Fonovai Tangimana, care evoluează pe posturile de centru și aripă, a îmbrăcat pentru prima dată tricoul României în noiembrie 2016, într-un meci test împotriva Statelor Unite ale Americii. De atunci, a strâns 39 de selecții și a reprezentat România la Cupa Mondială de Rugby din 2023. Ajuns în România în 2012, a evoluat pentru Timișoara Saracens, CSM București, CSA Steaua, CS Rapid și CS Dinamo, club la care joacă și în prezent.
Jason Tomane a debutat pentru naționala României în noiembrie 2021, într-un meci cu Uruguay. Centrul Stejarilor a adunat până acum 31 de selecții și a făcut parte din lotul României la Cupa Mondială din 2023. Stabilit în România din 2017, a evoluat două sezoane pentru CSM București, iar din 2019 este jucătorul CSM Știința Baia Mare.
Kuselo Moyake, jucător de linia a III-a, a debutat pentru România în noiembrie 2017, într-un meci împotriva statului Tonga. Are patru selecții în tricoul Stejarilor. A sosit în România în 2014 și a evoluat pentru CSM Știința Baia Mare, CSA Steaua, CSU ELBI Cluj și CS Rapid, revenind ulterior la Baia Mare, echipă pentru care joacă și în prezent.