Ce s-a întâmplat la primele antrenamente dintre David Popovici și Pan Zhanle: „S-au studiat reciproc”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 18:20

David Popovici s-a pregătit în ultimele săptămâni alături de unul dintre cei mai mari rivali ai săi din natația mondială, chinezul Pan Zhanle. Colaborarea dintre cei doi a fost explicată de preparatorul fizic al campionului român, Dragoș Luscan, care a oferit detalii despre modul în care s-a desfășurat perioada de pregătire comună.

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