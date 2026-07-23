FCSB, la un pas de ultimul transfer al verii: Denis Drăguș, marea dorință a lui Gigi Becali

FCSB se pregătește să încheie campania de transferuri din această vară cu o singură mișcare rămasă pe listă: aducerea unui atacant, iar numele care circulă cu insistență este cel al lui Denis Drăguș.
Directorul sportiv Mihai Stoica a confirmat că echipa din Berceni are nevoie de un vârf, singurul post pe care conducerea nu a reușit încă să îl acopere în această fereastră de mercato.
Mihai Stoica: „Atacant căutăm în continuare”
Oficialul FCSB a făcut un bilanț al campaniei de achiziții, explicând situația din lot pe mai multe posturi. Stoica a precizat că Ofri Arad a suferit o entorsă și este așteptat să revină pe teren săptămâna viitoare, în timp ce la mijlocul terenului conducerea a renunțat să mai aducă un jucător nou, întrucât Radunovic poate acoperi acel post. „Atacant căutăm în continuare. Este singura țintă pe care nu am atins-o până acum”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.
Becali confirmă interesul pentru Drăguș
Gigi Becali a întărit informațiile despre posibila sosire a atacantului român, precizând însă că negocierile nu depind de FCSB, ci de relația dintre jucător și clubul turc Trabzonspor. Patronul FCSB a subliniat că nu este dispus să plătească o sumă de transfer, ci vrea să îl aducă pe Drăguș sub formă de împrumut.
„Eu îl aștept în continuare pe Denis Drăguș, dar nu este adevărat ce a apărut. Dacă vine, bine. Dar trebuie să se înțeleagă cu ei, nu am treabă. Nu plătesc niciun ban pe transfer, eu îl iau împrumut dacă va fi să fie”, a spus Gigi Becali.
Presa din Turcia a alimentat speculațiile în ultimele zile, unele surse vorbind despre o sumă concretă pe care Becali ar fi dispus să o plătească pentru atacantul de la Trabzonspor, în ciuda declarațiilor sale privind formula de împrumut.
Drăguș, în vârstă de 27 de ani, are un viitor incert la echipa turcă, iar informațiile apărute în presa locală îi dau speranțe suplimentare lui Becali în privința unui transfer la FCSB.