Politica· 1 min citire

Casa Albă transmite un mesaj neașteptat despre Iran. Trump nu renunță la diplomație

Donald Trump. Foto: Profimedia

Donald Trump. Foto: Profimedia

Realitatea de Ialomita
Scris deRealitatea de Ialomita
Publicat16 iul. 2026, 23:58
SursăAgerpres

Președintele american Donald Trump rămâne deschis găsirii unei soluții diplomatice cu Iranul, a afirmat joi Casa Albă, în contextul în care cele două țări au reluat atacurile de ambele părți, relatează AFP.

'Președintele îi trage la răspundere (pe iranieni) atunci când întorc spatele angajamentelor pe care le-au luat față de Statele Unite. Dar, în același timp, rămâne deschis diplomației', a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Statele Unite au lansat în ultimele 24 de ore noi atacuri asupra Iranului, inclusiv unul joi seara, care a vizat insula Qeshm din Strâmtoarea Ormuz, potrivit presei iraniene.

Iranul, la rândul său, a vizat țări din regiune aliate Washingtonului, într-un scenariu care se repetă de câteva zile.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

donald trumpcasa albarazboi iranstramtoarea ormuz

Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe