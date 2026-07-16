Advertising
Actualitate· 2 min citire
Zelenski, viral după un gest făcut la parada de Ziua Franței. Ce a observat internetul
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski a devenit viral după ce a fost surprins desfăcând capacul unei sticle de apă la parada de Ziua Națională a Franței. Imaginile au stârnit numeroase reacții online.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:17Șofer elvețian, prins cu o armă și 1.000 de alice în mașină, pe autostrada A1
- 19:12Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, 16 iulie 2026. Numerele câștigătoare
- 18:41Șapte persoane, reținute în dosarul fraudei de la Casa de Pensii. Procurorii au descoperit bani, ștampile și zeci de carnete de muncă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News