Cristiano Ronaldo este jucătorul lui Manchester United!

Fotbalistul va semna contractul în orele următoare

Bombă imensă pe piața transferurilor! Cristiano Ronaldo a revenit la Manchester United, iar englezii au făcut anunțul pe site-ul oficial.

„ Manchester United confirmă că a ajuns la un acord cu Juventus pentru transferul lui Cristiano Ronaldo ”, scrie clubul din Premier League, care menționează că atacantul trebuie acum să facă vizita medicală și să ajungă și el la o înțelegere cu fosta campioană.

