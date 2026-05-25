Advertising
Sport· 1 min citire
Gabriela Ruse a abandonat în primul tur la Roland Garros
25 mai 2026, 08:17
Gabriela Ruse
Articol scris de Scris de Realitatea de Ialomita
Sursă: realitatea.net
Sorana Cîrstea o întâlneşte în primul tur pe Ksenia Efremova
Gabriela Ruse, locul 77 WTA, a abandonat, duminică, în primul tur al turneului de grand slam de la Roland Garros.
Ruse a înfruntat-o pe sportiva poloneză Magdalena Frech, numărul 46 mondial.
Frech a câştigat primul set, scor 7-6 (5), şi conducea cu 2-1 în al doilea set când a abandonat Ruse. Confruntarea a durat o oră şi 32 de minute.
Tot duminică, Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi favorită 18, o întâlneşte în primul tur pe sportiva franceză Ksenia Efremova, numărul 623 mondial, beneficiară de wild card.
Citește și:
- 08:11 - FCSB a învins FC Botoşani cu 4-3 după prelungiri şi va juca finala barajului de Conference League
- 08:00 - Valeriu Iftime a explodat după eșecul celor de la Botoșani cu FCSB: „E o echipă slabă!”
- 11:34 - Ionuț Radu, desemnat cel mai bun jucător al sezonului la Celta Vigo
- 16:48 - Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4!
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News