Cristiano Ronaldo ar urma să fie amendat cu un milion de lire sterline, după interviul exploziv acordat lui Piers Morgan - presă

Manchester United ar urma, potrivit Metro UK, să-l amendeze cu un milion de lire sterline pe Cristiano Ronaldo, ca urmare a interviului exploziv acordat lui Piers Morgan.

Manchester United ar urma, potrivit Metro UK, să-l amendeze cu un milion de lire sterline pe Cristiano Ronaldo, ca urmare a interviului exploziv acordat lui Piers Morgan.

În acest interviu, portughezul l-a criticat dur pe antrenorul Erik Ten Hag, a criticat conducerea Manchester United şi criteriile clubului.În octombrie, Ronaldo a fost amendat cu salariul pe două săptămâni pentru că a refuzat să fie rezervă la meciul cu Tottenham, după ce atacantul a decis să coboare pe tunelul spre vestiare înainte de terminarea jocului.De data aceasta, potrivit Metro UK, ar risca „o nouă amendă de aproximativ 1 milion de lire sterline. Clubul a refuzat să comenteze interviul lui Ronaldo, dar acesta va fi privit cu suspiciune, mai ales că Ten Hag a vorbit despre „solidaritatea” din cadrul clubului după victoria împotriva lui Fulham".În interviul acordat lui Piers Morgan, din care au fost publicate mai multe extrase, Ronaldo afirmă că s-a simţit trădat la Manchester United, că nu are respect pentru antrenor şi că nimic nu s-a schimbat la club de la plecarea lui Sir Alex Ferguson.Sursa: Mediafax