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Economie· 2 min citire
Amenzi uriașe ANPC: Carne mucegăită și pește alterat în magazine
Amenzi uriașe ANPC: Carne mucegăită și pește alterat în magazine. Foto/ANPC
Publicat11 iul. 2026, 07:53
SursăRealitatea.Net
Dezastru total descoperit de inspectorii de la Protecția Consumatorilor, care au aplicat sancțiuni record de peste 3,7 milioane de lei. În urma unor controale fulger, comisarii ANPC au scos la iveală nereguli revoltătoare în unitățile alimentare: de la bucăți de carne acoperite de mucegai și pește intrat în putrefacție, până la alimente cu termenul de valabilitate depășit și ulei de gătit complet degradat.
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