Verdict în dosarul lui Wiz Khalifa: Tribunalul Constanța respinge cererea de revizuire în dosarul consumului de cannabis

O nouă decizie importantă a fost pronunțată în dosarul în care rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv în România. Tribunalul din Constanța a respins, miercuri, 24 iunie 2026, cererea de revizuire depusă de artist, considerând-o inadmisibilă.
Hotărârea vine în dosarul legat de incidentul petrecut în timpul festivalului Beach, Please!, unde artistul ar fi consumat cannabis pe scenă, faptă pentru care a fost deja condamnat definitiv.
Tribunalul Constanța: cererea de revizuire, respinsă ca inadmisibilă
Instanța din Constanța a decis că solicitarea formulată de Thomaz Cameron Jibril (numele real al artistului) nu îndeplinește condițiile legale pentru a fi analizată pe fond.
În minuta ședinței din 24 iunie 2026 se arată că judecătorii au respins cererea de revizuire ca inadmisibilă și au stabilit, totodată, obligarea artistului la plata a 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termenul legal de 10 zile de la comunicare.
Condamnarea inițială: 9 luni de închisoare
Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. Sentința a fost pronunțată după ce instanțele au analizat incidentul de la festivalul de la Costinești.
În primă instanță, Tribunalul din Constanța ar fi dispus o soluție mai blândă, însă Curtea de Apel a înăsprit pedeapsa, stabilind condamnarea cu executare.
Argumentele invocate de artist în instanță
În încercarea de a răsturna condamnarea, rapperul american a susținut mai multe argumente juridice:
a contestat proporționalitatea pedepsei de 9 luni de închisoare
a invocat schimbarea soluției între instanțele de fond și apel
a susținut că nu i s-ar fi respectat anumite condiții procedurale privind suspendarea executării
a afirmat că în Statele Unite ale Americii consumul de cannabis este reglementat diferit
a invocat necunoașterea legislației din România
Artistul a susținut și ideea unei „erori de percepție” privind regimul juridic al substanțelor interzise.
Motivarea instanței: impact social major
În motivarea deciziei definitive, judecătorii au subliniat că fapta comisă în spațiul public a avut un impact semnificativ, în special asupra publicului tânăr prezent la festivalul Beach, Please!.
Instanța a reținut că, prin comportamentul său public, artistul ar fi putut transmite un mesaj de normalizare a consumului de droguri, ceea ce a cântărit decisiv în individualizarea pedepsei.
De asemenea, magistrații au apreciat că nu poate fi vorba despre o simplă „greșeală de moment”, invocând inclusiv elemente din spațiul online al artistului care ar indica o expunere constantă la subiectul consumului de cannabis.
Chiar dacă cererea de revizuire a fost respinsă, Wiz Khalifa mai are la dispoziție posibilitatea de a formula apel împotriva acestei ultime hotărâri.
Astfel, dosarul nu este complet închis, iar procedurile judiciare ar putea continua în instanțele superioare din România.