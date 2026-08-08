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Atac masiv asupra Kievului după sancțiunile SUA. Ce se întâmplă cu apărarea antiaeriană a Ucrainei

Kiev

Kiev

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 10:12

Kievul și regiunea din jurul capitalei au fost vizate de un nou atac rusesc, în timp ce Ucraina se confruntă cu o lipsă tot mai mare de muniție și interceptoare pentru apărarea antiaeriană. Atacurile au provocat explozii și incendii, iar autoritățile au transmis că mai multe persoane au fost ucise și rănite.

Atacul vine într-un moment în care presiunea internațională asupra Moscovei crește, după ce Statele Unite și alte state occidentale au anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Ucraina, în criză de interceptoare

Problema apărării antiaeriene devine tot mai gravă pentru Kiev. Potrivit datelor prezentate de autoritățile ucrainene, în 2026 țara a primit de la aliați doar aproximativ o treime din numărul de interceptoare primit în anul precedent.

Lipsa sistemelor capabile să intercepteze rachetele balistice lasă capitala și infrastructura ucraineană mai vulnerabile în fața atacurilor rusești.

În același timp, Rusia continuă să își intensifice loviturile cu drone și rachete. Atacul de sâmbătă asupra regiunii Kiev s-a soldat, potrivit autorităților ucrainene, cu trei morți, inclusiv un copil, și trei răniți. În capitală au fost raportate incendii în două districte.

Oficialii ucraineni cer în continuare aliaților occidentali mai multe sisteme de apărare antiaeriană și muniție, în condițiile în care atacurile rusești pun o presiune tot mai mare pe resursele disponibile.

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