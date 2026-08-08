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Lovitură pentru Trump. Instanța a blocat sala de bal de 400 de milioane de dolari de la Casa Albă

Donald Trump (Profimedia)

Donald Trump (Profimedia)

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 10:42

Donald Trump a reacționat dur după ce o curte federală de apel a blocat construcția noii săli de bal de la Casa Albă, un proiect estimat la aproximativ 400 de milioane de dolari. Președintele american a calificat decizia drept o „rușine națională” și a anunțat că va continua lupta în instanță.

Construcția sălii de bal, blocată

Decizia instanței a venit după un proces intentat de organizații pentru protejarea patrimoniului istoric. Judecătorii au stabilit că administrația Trump nu poate face o asemenea modificare majoră a complexului prezidențial fără aprobarea Congresului.

Proiectul presupune o construcție de aproximativ 90.000 de metri pătrați în zona în care se afla aripa estică a Casei Albe. Lucrările au început deja, iar administrația susține că noua sală este necesară pentru evenimente oficiale și pentru consolidarea securității.

Trump a criticat vehement hotărârea și susține că aceasta pune în pericol securitatea națională. Președintele american a anunțat că va contesta decizia la Curtea Supremă.

Hotărârea curții de apel este suspendată temporar timp de două săptămâni, pentru a permite administrației să pregătească un eventual recurs. Astfel, disputa privind controversata sală de bal este departe de a fi încheiată.

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