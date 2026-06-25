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Venezuela, zguduită de două seisme devastatoare. Bilanțul victimelor depășește 10.000 de morți

Cutremur în Venezuela

Cutremur în Venezuela

Scris deStoica Marian
Publicat25 iun. 2026, 07:55
Sursărealitatea.net

Clipe de groază în Venezuela. Două cutremure de amploare au zguduit puternic țara! S-au prăbușit numeroase clădiri, iar autoritățile vorbesc de un bilanț sumbru cel puțin 10.000 de morți.

Pe teritoriul țării a fost decretată starea de urgență. Cele două seisme au avut magnitudini de 7,2, respectiv 7,5 pe scara Richter și sunt deosebit de rare. Au survenit unul după altul la mică adâncime. Specialiștii spun deja că se numără printre cele mai puternice seisme care au lovit țara în ultimii peste 100 de ani.

Cele două cutremure au lovit capitala Venezuelei la un interval de doar câteva secunde. Primul seism a avut magnitudinea de 7,2, iar cel de-al doilea a fost de 7,5 pe scara Richter.

Autoritățile i-au îndemnat pe oamenii care încearcă să-și găsească rudele dispărute să meargă în două piețe, unde a fost înființat un centru de urgență. Președintele interimar al țării a anunțat că principalul aeroport al statului a fost închis, iar transportul cu metroul și trenul a fost suspendat. De asemenea, aceasta i-a rugat pe toți medicii să se prezinte la locurile de muncă.

"Relatez din apartamentul meu din Caracas, Venezuela, unde un cutremur a zguduit întreaga clădire în urmă cu doar câteva minute. Este cel mai puternic seism pe care l-am simțit în Venezuela", a relatat un jurnalist.

Pe lângă clădirile prăbușite sunt multe altele care au structura grav avariată. Sute de echipaje de intervenție fac eforturi uriașe pentru a căuta supraviețuitorii printre dărâmături.

Pe lângă capitală, sunt grav afectate și alte patru state din componența Venezuelei, iar seismul a fost simțit și în Bogota, Columbia. 

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