UE pregătește înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse. Banii ar urma să fie folosiți pentru Ucraina

Banii ar urma să fie folosiți pentru Ucraina

Uniunea Europeană a făcut un pas decisiv către blocarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale a Rusiei aflate în Europa, deschizând astfel calea folosirii acestor fonduri în sprijinul Ucrainei, invadată de Moscova în februarie 2022, transmit sursele citate de Reuters.

Belgia, țara unde se află cea mai mare parte a acestor active înghețate, a condiționat sprijinul său pentru așa-numitul „împrumut de reparații” de un set de garanții ferme din partea tuturor statelor membre.

Autoritățile de la Bruxelles au cerut ca garanțiile să fie „independente și autonome”, astfel încât să rămână valabile chiar și dacă împrumutul ar fi contestat sau declarat nevalid.

Țara joacă un rol central în acest proces deoarece Euroclear, compania responsabilă pentru administrarea unei mari părți din activele ruse înghețate, își are sediul la Bruxelles. De aceea, Belgia insistă asupra unui mecanism solid de protecție juridică înainte de a accepta utilizarea acestor fonduri în favoarea Ucrainei.

Printre solicitările transmise de Belgia se numără și acoperirea de către celelalte state UE a eventualelor costuri juridice în cazul unor acțiuni în justiție intentate de Rusia, renunțarea la încheierea unor noi tratate de investiții cu Moscova și eliminarea celor existente, precum și alte măsuri menite să protejeze Bruxellesul de posibile represalii din partea Kremlinului.