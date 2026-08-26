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Tragedie pe DJ381: Un șofer a murit după ce a intrat în coliziune cu două TIR-uri
FOTO: Arhivă
Accidentul devastator a avut loc între localitatea Ciocârlia și Autostrada A2, la fața locului intervenind inclusiv un elicopter SMURD.
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