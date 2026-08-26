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Tragedie pe DJ381: Un șofer a murit după ce a intrat în coliziune cu două TIR-uri

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 26 aug. 2026, 14:39

Accidentul devastator a avut loc între localitatea Ciocârlia și Autostrada A2, la fața locului intervenind inclusiv un elicopter SMURD.

Tragedia a avut loc miercuri, pe drumul județean 381 (DJ381), pe porțiunea dintre localitatea Ciocârlia și Autostrada A2. Un bărbat de 55 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a murit după ce a fost implicat într-o coliziune violentă cu două autovehicule de tonaj greu.

Potrivit primelor informații, autoturismul a lovit inițial un ansamblu format din autoutilitară și semiremorcă, condus de un bărbat de 51 de ani. În urma acestui prim impact, mașina a fost proiectată într-un al doilea autocamion, condus de un șofer în vârstă de 43 de ani.

Intervenție de urgență la fața locului

Echipajele de salvare, inclusiv ambulanțe SAJ, unități SMURD și un elicopter, au ajuns imediat la accident. Șoferul mașinii a fost descarcerat și resuscitat, însă medicii au fost nevoiți să-i declare decesul din cauza rănilor prea grave.

În accident au mai fost implicate alte trei persoane, printre care și un copil de 10 ani. Din fericire, acestea nu au necesitat îngrijiri medicale. Șoferii de pe autocamioane au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dinamica și cauzele exacte ale accidentului rutier.

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