Cod Galben de viituri și posibile inundații locale în 23 de județe. Avertizarea INHGA, valabilă până joi

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat Atenționarea Hidrologică nr. 92 din 25 august și a emis Cod Galben de viituri și posibile inundații locale în 23 de județe.
Avertizarea este valabilă începând de miercuri, 26 august, ora 12:00, până joi, 27 august, ora 10:00, în contextul precipitațiilor prognozate și al propagării acestora pe cursurile de apă.
Ce râuri sunt vizate de Codul Galben
Atenționarea hidrologică vizează râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Bistrița, Moldova și Suceava.
Sunt vizate sectoare de râuri din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Harghita, Mureș, Alba, Sibiu, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Covasna, Brașov, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Suceava și Neamț.
Viituri rapide și posibile inundații locale
Potrivit hidrologilor, în intervalul avertizării sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici. Aceste fenomene pot produce inundații locale.
De asemenea, sunt prognozate creșteri ale debitelor și nivelurilor râurilor, cu posibilitatea depășirii Cotelor de Atenție.
INHGA atrage atenția că fenomenele hidrologice pot avea o probabilitate și o intensitate mai mari pe unele râuri mici din județele Cluj, Argeș, Dâmbovița, Harghita și Mureș.
Recomandările autorităților pentru populație
Autoritățile recomandă populației să evite traversarea cursurilor de apă și deplasarea prin zonele inundate. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de malurile râurilor și să își protejeze bunurile aflate în zonele expuse riscului de inundații.
INHGA recomandă urmărirea comunicărilor oficiale și respectarea indicațiilor transmise de autorități.
Specialiștii Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor monitorizează permanent evoluția situației hidrometeorologice, iar prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor.